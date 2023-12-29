اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قائد الجيش الهولندى: علينا أن نستعد عسكريا لحرب محتملة مع روسيا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:00 ص
قائد الجيش الهولندى: علينا أن نستعد عسكريا لحرب محتملة مع روسيا الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلن القائد العام للجيش الهولندى، مارتين فيينين، أن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.

ونقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن القائد العسكري قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا. ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرا على استمرار أداء مهامه".

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسى لدى هولندا ألكسندر شولجين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".







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