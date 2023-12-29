فحص 1500 مواطن مجانا بقوافل حياة كريمة الطبية فى دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، استهدفت إحدى قري مدينة كفر سعد، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي انطلقت لتطوير الريف المصري.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1533 مواطنا، مشيرا إلي أنه تم تحويل عدد 7 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات العامة، إضافة إلي استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة أخري، مضيفا أنه تم إجراء 515 تحليلا معمليا و فحص 40 حالة بالأشعة، كما تم فحص 48 حالة أخرى بالسونار.

وأشار وكيل صحة دمياط، إلي أن القافلة قدمت خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لأكثر من 100 حالة، كما تم عقد 10 ندوات توعوية تردد عليها 158 مواطنا.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن قطاع الصحة بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أنه تم إعداد خطة عمل لتغطية الأماكن الأكثر احتياجا داخل المحافظة، فضلا عن تغطية المناطق النائية بما يضمن وصول الخدمات الطبية بالشكل اللائق لقاطني تلك المناطق، مشيرا إلي أن المحافظة كان لها نصيبا كبيرا من المبادرات الرئاسية التي ساهمت في تطوير القطاع ونشر الوعي اللازم بين المواطنين، مضيفا أن قوافل "حياة كريمة" الطبية ومبادرة 100 يوم صحة ساهموا كثيرا في تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير خدمات القطاع داخل دمياط.