غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية كثيفة صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

كما يشهد غدا طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.