طرق الإسماعيلية: تطوير ممشى السلطان حسين أشهر شارع سياحى بالمحافظة.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه استكمالاً وتنفيذاً لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتطوير وتجميل المحاور الرئيسية وأماكن تنزه المواطنين، بالإضافة إلى المواقع الجماهيرية علي مستوى محافظة الإسماعيلية، يتم تطوير ممشى شارع "السلطان حسين" بداية من "الممر القديم" حتى شارع محمد علي، وهو أشهر ممشي سياحي في المحافظة.

أضاف، المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قامت علي الفور بتغير بلاط الشارع القديم والذي مر علي تركيبه ما يزيد عن 25 عامًا، مشيرًا إلي أن أعمال تطوير الممشى الشهير تشتمل طوير المسطحات الخضراء بالشارع، كما أنه جاري توريد وتركيب "برجولات" خشبية علي امتداد الشارع، كاستراحات جلوس المواطنين، فضلًا عن أعمال تعديل الإضاءة، وتعديل مسارات المرور علي جانبي الشارع.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بفتح "شارع الجيش "من شارع "السلطان حسين" حتى نهايته علي أن يتم تغيير البلاط وضبط المناسيب، وتغير الصرف الصحي بوصلة شارع الجيش، بالإضافة إلى إنشاء غرف تفتيش وأخرى لصرف مياه الأمطار، بما يحافظ علي صورة وشكل شارع الجيش القديم، وهو بلاط" الإنترلوك" مع فتحه لسير السيارات في اتجاه واحد موازي ومعاكس لشارع محمد علي، وذلك تيسيرًا وتخفيفًا علي المواطنين لحركة المرور بحي الأفرنجي بالإسماعيلية.

وأكد مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية علي توجهيات محافظ الإسماعيلية، بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير بشارع السلطان حسين خلال أيام.



أشهر ممشي سياحي في الإسماعيلية (1)



أشهر ممشي سياحي في الإسماعيلية (3)



أشهر ممشي سياحي في الإسماعيلية (4)



تطوير الممشي السياحي (1)



تطوير الممشي السياحي (2)



تطوير الممشي السياحي (3)



ممشي شارع السلطان حسين (1)



ممشي شارع السلطان حسين (5)



ممشي شارع السلطان حسين (7)