طالب بهندسة القناة يحصل على الميدالية الذهبية ببطولة إنجليزى للقوة البدنية

الإسماعيلية - صبرى غانم- السيد فلاح

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطالب أمير محمد السيد بالمستوى الثالث بكلية الهندسة لحصوله على الميدالية الذهبية ببطولة إنجليزي للقوة البدنية وذلك بعد أن استطاع رفع مجموع أثقال 810 كيلو جرام، مؤكداً أن "أمير السيد" كان يضع هدفه نصب عينيه و يسعى لتحقيقه، واستطاع الوصول أليه في هذه البطولة.

وتابع "مندور" مُقدماً الشكر للقيادة السياسية للدعم المتواصل الذي يُقدمه للارتقاء بالمنظومة الرياضية، والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة لطالب كلية الهندسة الحاصل على ذهبية بطولة إنجليزي للقوة البدنية، لافتاً إلى أن "أمير السيد" لديه سجل حافل بالإنجازات في البطولات التي شارك بها متمنياً له دوام التوفيق والنجاح على المستويين الدراسي والرياضي.

فيما أشار الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة إلى أن "أمير السيد" حصل على المركز الأول للناشئين والثاني للكبار فوق 23 سنة وجائزة أقوى ناشئ في العالم خلال مشاركته ضمن منتخب مصر في بطولة القوة البدنية التي أقيمت في فنلندا 2019.

بينما أوضح الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطالب "أمير السيد" سبق وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في القوة الكاملة Full Power Classic Raw للكبار ميزان 110 ك بمجموع رفعات 850 ك ويعتبر هذا الرقم أعلى مجموع رفعات في تلك البطولة.

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن بطولة إنجليزي شهدت نتائج مُميزة لمنتخب مصر للقوة البدنية، والذي استطاع حصد أكثر من ميدالية ذهبية وتحقيق أرقام قياسية.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الطالب "أمير السيد" موهبة مميزه أمامها المزيد من الأرقام، متمنياً له التوفيق والسداد.