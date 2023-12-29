ضبط 298 قضية مخدرات و182 سلاح نارى وتنفيذ 84 ألف و500 حكم فى 24 ساعة

محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (298) قضية مخدرات ، (182) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84500) حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (298) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (330) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,205 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (39,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (25,178 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (23,025 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,076 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (44 جرام).

عدد (22279) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (182 قطعة سلاح نارى بحوزة 156 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(12) بندقية آلية .

بندقية رصاص .

(29) بندقية خرطوش .

(9) طبنجات .

(131) فرد محلى .

(501) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة.

(233) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84500) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(348) حكم جناية.

(25914) حكم حبس جزئى.

(4451) حكم حبس مستأنف.

(42909) حكم غرامة.

(10878) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (11) متهم إرتكبوا (12) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (19) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (308) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20944) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.