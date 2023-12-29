اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط‏ 62 ألف و803 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:06 م
ضبط‏ 62 ألف و803 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة مرور
محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62803) مخالفة مرورية متنوعة، وذلك نفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق من بينها المخالفات التالية:
 (509) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (88) دراجة نارية مخالفة.
 (13806) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (20) مخالفة موقف عشوائى.
 (1330) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (3) مخالفات شروط التراخيص.
▪ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 






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