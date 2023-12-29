اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شباب الشرقية: "مشوارى" استهدف 4200 مشارك لتدربيهم على تنمية المهارات الذاتية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:00 م
شباب الشرقية: "مشوارى" استهدف 4200 مشارك لتدربيهم على تنمية المهارات الذاتية برنامج مشوارى
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، إنه نفذ 35 معسكر تدريبي خلال الشهرين الماضيين،  ضمن برنامج توعية النشء "مشواري" يستهدف المعسكر الواحد 120 مشارك من النشء، أثمر البرنامج عن تدريب عدد 4200 مستفيد.
 
وأضاف أن البرنامج بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية، من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامه مشروعات خاصه بهم، ويستهدف الفئة العمرية من 10 الي 14 سنة، وتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية،"معرفة الذات ومهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهاراة إدارة الوقت".
 
كما يهدف إلى تمكين الشباب والنشء من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية.
 
 
 






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