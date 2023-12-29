اليوم السابع
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رفع مياه الأمطار من مدن ومراكز كفر الشيخ ليلا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 12:15 ص
رفع مياه الأمطار من مدن ومراكز كفر الشيخ ليلا جانب من حالة الطقس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، بالحامول وبلطيم ومصيف بلطيم وفوه، التي شهدت هطول أمطار خلال مساء أمس وصباح اليوم،، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لحملات نظافة ليلية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع،  والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم، معلنا عن استمرار رفع حالة الطوارئ.

 

 

 







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