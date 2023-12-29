رفع الأمطار ليلا بعدد من مدن ومراكز كفر الشيخ واستمرار إعلان حالة الطوارئ

كفر الشيخ- محمد سليمان

انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بالحامول وبلطيم ومصيف بلطيم، التي شهدت هطول أمطار خلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لحملات نظافة ليلية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة ، حرصا على سلامتهم، معلنا عن رفع حالة الطوارئ.

كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين منظومة النظافة وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



استمارار رفع مياه الأمطار



جانمب من رفع مياه الأمطار بقرى الحامول