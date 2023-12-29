اليوم السابع
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رفع الأمطار ليلا بعدد من مدن ومراكز كفر الشيخ واستمرار إعلان حالة الطوارئ

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 09:28 م
رفع الأمطار ليلا بعدد من مدن ومراكز كفر الشيخ واستمرار إعلان حالة الطوارئ استمارار رفع مياه الأمطار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بالحامول وبلطيم ومصيف بلطيم، التي شهدت هطول أمطار خلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لحملات نظافة ليلية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع،  والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة ، حرصا على سلامتهم، معلنا عن رفع حالة الطوارئ.

 كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين منظومة النظافة وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمارار رفع مياه الأمطار
استمارار رفع مياه الأمطار

 

جانمب من رفع مياه الأمطار بقرى الحامول
جانمب من رفع مياه الأمطار بقرى الحامول

 

رفع مياه الأمطار ليلا بكفر الشيخ
رفع مياه الأمطار ليلا بكفر الشيخ

 

 

 







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