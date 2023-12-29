اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية لنادى الهيئة.. صور

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:12 م
رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية لنادى الهيئة.. صور رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية
كتب ـ أحمد إسماعيل

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أدلى المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، بصوته في أول انتخابات إلكترونية لنادي الهيئة في سابقة هي الأولى من نوعها .
 
وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع  سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.
 
وأضاف  أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.
 
وتجرى الانتخابات اليوم  بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط  وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.
 
ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.
 
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رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية
 
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رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية

 

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رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية
 
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رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية
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رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية
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رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية
 
 
 
 
 






هيئة قضايا الدولة

انتخابات نادي قضايا الدولة

التصويت الالكتروني

التحول الرقمي




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