وأفاد مكتب الرئاسة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، نقله راديو بولندا اليوم الجمعة - بأن الرئيس سيعقد اجتماعا عاجلا اليوم مع وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش ورئيس الأركان العامة للجيش البولندي وقائد العمليات في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.



وكان الجيش البولندي قد أعلن في وقت سابق اختراق جسم مجهول للمجال الجوي البولندي من اتجاه الحدود الأوكرانية، فيما قام قائد العمليات للقوات المسلحة البولندية على الفور بحشد القوات ووضع الموارد المتاحة تحت تصرفه.