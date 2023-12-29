رئيس التايكوندو يكرم ابن الشرقية رضا شوقى لحصوله على ذهيبة بطولة الإسكندرية

كرم المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الافريقى، رضا شوقى عامر ابن محافظة الشرقية من ذوى الهمم "متلازمة الأطراف الأربعة، ولاعب الباراتايكوندو، لفوزه بميدالية الذهبية لبطولة الإسكندرية المفتوحة التى عقدت فى 23 ديسمبر الجارى، فئة "البارا بومزا" وذهيبة بالبطولة العربية لنفس الفئة.

وأعرب كابتن رضا شوقى، عن امتنانه لرئيس الاتحاد الذى حرص على استقباله وتكريمه عقب حصوله على بطولة الإسكندرية، كما سبق هنأ عبر مكالمة هاتفيه يوم استلام الميدالية الذهبية، الذى يؤكد دعم الاتحاد لذوى الهمم.

وقدم الشكر المدرب الكابتن مصطفى بكرى، الذى دعمه تولى تدريبيه، لتحقيق حلمه وتحدى كل المعوقات.

وحضر التكريم أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد والمهندس محمد عجيزه والمحاسب حازم قنديل والمحاسب مجدى طايل والعضو الدولى بالمجلس كابتن محمد شعبان ميدو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى للتايكوندو والقائم بأعمال رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد الدولى والسيد محمد فولى والدكتور حسن كمال والعقيد علاء الهوارى، وحرص محلس الإدارة، كما تم تكريم مدرب اللاعب الكابتن مصطفى بكرى.

يذكر أن رضا شوقى عامر ابن أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، يعانى من متلازمة الأطراف الأربعة، إلا أنه نموذج للعزيمة، حيث يمارس الرياضية منذ سنوات، ومن اجل اللياقة البدنية وتقوية العضلات التى يستخدمها كبديل عن الأطراف الأربعة، ومؤخر تخصص فى لعبة البارا تايكوندو فئة البارا بومزا، ليحقق ناجحا باهر، كما تعلم الجرافيك.