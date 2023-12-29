دورة تدريبية عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بمشروع سفراء الأزهر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مشروع "سفراء الأزهر" بمحافظة الأقصر، فتح باب التسجيل بمنحة "التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي"، والمقدمة من سفراء الأزهر وبدعم من وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للمشروعات، ومايكروسوفت، حيث يحصل المشارك في نهاية البرنامج التدريبى على شهادة لكل برنامج معتمدة من مايكروسوفت، ووزارة الشباب والرياضة.

وتعد هذه المنحة فرصة ذهبية لمواكبة التحول الرقمي بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الإشتراك في برنامجي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبرنامج "استراتيجية التحول الرقمي" يشتمل على (مفاهيم وأهمية التحول الرقمي - الرقمنة - الأمن الرقمي - المواطن الرقمي - الذكاء الاصطناعي - إنترنت الأشياء - الأمن السيبراني)، أما برنامج "الذكاء الاصطناعي" فيتناول محاور (تعريف الذكاء الاصطناعي - تاريخه - فوائده - التصنيف الرئيسي للذكاء - تعلم الآلة - تطبيقات ذكية - تحول الذكاء الاصطناعي - العمليات".

ومن المقرر أن يحصل المشارك في نهاية البرنامج التدريبى على شهادة لكل برنامج معتمدة من مايكروسوفت، ووزارة الشباب والرياضة، وتستمر فعاليات البرنامج التدريبي 10 أيام بواقع 30 ساعة تدريبية ويتم الترحيب بكافة الحضور من جميع المصريين، ويتولى مسئولي مشروع «سفراء الأزهر» كل من الدكتور فهد محمد الصغير، ومي عبد الحميد الضوي.

وكان قد أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن التجهيز لتنفيذ دورة تدريبية بعنوان "ولد فكرة مشروعك" لدعم الأفكار الشبابية حول المحافظة، وذلك بإشراف إدارة المشروعات وتدريب الشباب، بعد الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث يتم تنظيم فعاليات الدورة لدعم الشباب برعاية الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.