وقال أوليانوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الجمعة - "إن هذا التقييد هو أمر فظيع.. ويعتبر مظهرا من مظاهر النزعات الشمولية في الاتحاد الأوروبي، لأنهم يحرمون السكان من مصادر بديلة للمعلومات".



وأضاف قائلا "في الاتحاد الأوروبي يلقنون الناس العاديين الأخبار من جانب واحد خاصة في سياق الوضع الأوكراني".. مشيرا إلى أن هذه الحالة مثيرة للقلق للغاية وتعكس الاتجاهات المناهضة للديمقراطية، وغير مستبعد استمرار هذه القيود واكتسابها المزيد من القوة.