حياة كريمة.. صحة دمياط تنفذ قافلة طبية بقرية الإبراهيمية البحرية بمركز كفر سعد

دمياط ـ معتز الشربيني

استكملت مديرية الصحة بدمياط ، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة لكل ربوع المحافظة تتضمن 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل، ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة الإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد، تردد عليها 1533 مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وأضاف أنه تم الكشف علي 109 حالات أمراض مزمنة شملت الضغط والسكري، كما أنه جرى تحويل 7 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة واحدة، بالإضافة إلى إجراء 448 تحليل دم و67 تحليل طفيليات، كما جري فحص 40 حالة بالأشعة و48 حالات أخرى بالسونار، علاوة على عقد 10 ندوات توعوية خلال مدة القافلة حضرها 158 مواطنا من أهالي المنطقة.