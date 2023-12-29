حى العجمى غرب الإسكندرية يواصل رصف الطرق والشوارع لتخفيف العبء عن المواطنين

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهد حى العجمى غرب الإسكندرية، مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق والشوارع الجانبية، لتخفيف العبء عن المواطنين ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية للطرق، وتنفيذاً لتكليفات هدى أبوكليلة رئيس حى العجمى بمتابعة الأعمال التمهيدية بالشوارع المدرجة بالخطة.

وتابع مفتشو المتابعة الميدانية ورؤساء القطاعات الأعمال الأتية تحت إشراف سكرتير عام الحى ومدير إدارة المتابعة الميداني، حيث تم متابعة الأعمال التمهيدية لوضع طبقة الأسفلت ضمن أعمال الرصف للخطة الاستثمارية والمنفذة من قبل مديرية الطرق للشارع الرابط بين السلام قبلي ووصلة الذراع البحري، ومتابعة استكمال الأعمال التمهيدية لوضع طبقة الأسفلت بشارع عبد الحميد أبو جمعة المتفرع من شارع ورشة البلاط من قبل مديرية الطرق.