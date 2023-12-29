حملات لضبط تجار المخدرات والأسلحة وضبط الهاربين من أحكام بأسوان ودمياط

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (9 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– 6 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية).

ضبط (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (750) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" – بندقية خرطوش – 5 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.