حصول 5 لاعبين على بطولة الجمهورية في التايكوندو.. ووكيل تعليم كفر الشيخ يهنئهم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فوز لاعبي التاكوندو بإدارة مطوبس التعليمية، ببطولة الجمهورية، والتي أقيمت بنادي الزهور بالقاهرة، مقدماً التهنئة للاعبين لمدربيهم ومشرفيهم، ولأسرتهم.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لأول مره في تاريخ المديريه حصول 5 لاعبين علي المراكز الاولي وسط مباريات شرسه من دور 64 بتمثيل جميع مديريات الجمهوريه، فحصل محمود الشهاوي المواجهه بالادارة، ومدرب الطلاب علي شهاده التميز من الادارة العامة بالوزارة، وحصل عبد الرحمن الشطلاوي، على المركز الاول علي مستوي الجمهورية، الطالب بمدرسه ابيانه الاعداديه كما حصل علي المركز الثالث كلامن أحمد باسم، محفوظ العربي الطالبن بمدرسه مطوبس الإعدادية بنين، وحصل الطالب ابراهيم الشربيني علي المركز الثاني بمدرسه معديه مهدي الإبتدائية، كما حصل الطالب عمرو أبوسليمان، على والرابع في البطولة.



حصول 5 لاعبين على بطولة الجمهورية



شهادة تقدير لاحمد باسم



شهادة تقدير لعبد الرحمن