حصاد 2023 لحماية المستهلك.. استقبال 174967 شكوى بنسبه إنجاز 97.8%.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشر جهاز حماية المستهلك إنفوجراف عن الأنشطة والفاعليات ودور الجهاز في الرقابة علي الأسواق، وتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ودور الجهاز مع مُنظمات المجتمع المدني، ونشر ثقافة حماية المستهلك

《الأهـــداف 》

• إيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين

• ضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار.

• تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.

• ضمان جودة المنتجات وذلك من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد.

• تشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.

وذلك من خلال العمل علي عدة محاور ساعدت في تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق اعلي مستويات الجودة .

**محاور عمل الجهاز :

المحور الاول : 《الشكاوي》

من خلال الرؤية السابقة، يتضح خُطة الجهاز في تطوير منظومة استقبال الشكوي ورفع كفاءة إدارة التلقي الفحص بالمقر الرئيسي وافرع الجهاز،بالإضافة لتفعيل منظومة قياس الاداء والعمل علي سرعة حل الشكوي ومعالجة الظواهر للوصول لأعلي مستويات الجودة في تلقي وحل الشكاوي.

- ونتج عن ذلك تلقي عدد 174967 شكوي خلال عام 2023 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتم معالجة عدد 171216 شكوي بنسبة إنجاز تجاوزت 97.8% .

- شكاوي الأسعار:

فقد ورد إلي الجهاز عدد 2507 شكوي المتعلقة بأسعار بعض المنتجات وتم معالجة 2445 شكوى عن طريق تشكيل حملات من مأمورى الضبط القضائى بالجهاز واستهداف مكان المشكو في حقه وتلافي أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات االلازمة .

المحور الثاني : 《ضبط الأسواق》

وبشأن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق لتحقيق الإنضباط ، قام جهاز حماية المستهلك بالقاهرة الكبري وأفرعه الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة عدد الحملات الرقابية وتنوعها نوعيا وإنتشارها جغرافيا، من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات ) ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها .

وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال العام 2023 عن الآتي :

1-شن 9338 حملة رقابية مكبرة علي مستوي الجمهورية.

2- المرور علي عدد 167429 منشأة تجارية .

3- تحرير 35701 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- بإجمالي مضبوطات 1503 طن تنوعت بين :

** مضبوطات سلع غذائية :

- 157.7 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 386.5 طن أرز ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 34.1 طن مكرونة (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك )

- 96.6 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك )

-205.4 طن لحوم وأسماك ( غير صالحة للاستهلاك )

- 4906 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

- 77.1 طن ملح طعام (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك )

- 52.5 طن بقوليات ( مجهول المصدر )

- 493.1 طن مواد غذائية متنوعة ( مجهولة المصدر – غير صالحة للاستهلاك )

- 1157 وحدة معلبات ( غير صالحة للاستهلاك )

** مضبوطات سلع غير غذائية :

- 366.6 ألف علبة سجائر( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 128.2 ألف وحدة أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ( مجهول المصدر )

- 3703 قطعة أكسسورات شخصية ولعب أطفال .

- 187.1طن أعلاف وأسمدة ( مجهول المصدر )

- 31.9 ألف قطعة غيار( معاد تدويرها )

-101.7لتر مواد بترولية .

- 305.3 طن مواد بناء خام ( مجهولة المصدر )

- 159 عبوة مستحضرات تجميل (مصنعة من مواد مجهولة المصدر )

- 23.4 ألف لتر منظفات .

- 3210 وحدة أدوات مكتبية .

- 1600 وحدة منتجات ورقية

المحور الثالث : 《التوعية》

نعرض أهم الإنجازات و المهام لإدارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج التوعية :

1- التنسيق مع كليات الإعلام في مختلف الجامعات لعقد ورش تدريبية بمركز التدريب بالجهاز للتوعية بقانون حماية المستهلك، وإعداد مشاريع تخرج من قبل الطلبة للإستفادة منها في رفع الوعي، ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالجهاز .

2- إعداد مطبوعات ورقية تتضمن (نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، سياسة الإستبدال والإسترجاع، أهمية الفاتورة ...)، وتم توزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات).

3- إطلاق حملات توعوية علي وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومنها ماتم خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، كما تم إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يروج لها من خلال الإعلانات المُضللة.

4- رصد الظواهر السلبية والشائعات وما يتم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي وإعداد الرد للرأي العام .

المحور الرابع : 《التطوير المؤسسي》

أولاً - عقد الدورات التدريبية التي تعمل علي رفع كفاءة العاملين بالجهاز :

في ضوء توجه الدولة نحو الإستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، وضع جهاز حماية المستهلك إستراتيجيته لعام 2023 نحو تدريب العاملين بالجهاز لرفع كفائتهم ومهاراتهم الشخصية وهو ما إنعكس بشكل إيجابي علي تحقيق نسب إنجازعالية لحل الشكاوي بشكل تفاوضي مباشر مع الشركات .

- تدريب العاملين ON THE JOB TRAINING:

- التدريب علي برنامج الجودة للعاملين بالجهاز.

- تطوير مهارات ورفع كفاءة العاملين بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

ثانيا: تدريب عدد 69 شركة في مجالات (الابلكيشن - النقل والمواصلات – المنتجات الجلدية والاحذية والمنسوجات والملابس – المفروشات والاقمشة والسجاد - المستلزمات الطبية والاجهزة التعويضية والادوات الرياضية – الادوات الصحية ) : باجمالى عدد 783 ساعة تدريبية.

المحور الخامس : 《المجتمع المدني والتعاون الدولي》

** المجتمع المدني :

ايماناً من الجهاز بأهمية دور المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك وما تقوم به الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، ونحتاج إلي تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الإنضباط في الأسواق ، قام الجهاز خلال العام 2023 بتعميق أواصر التعاون مع الجمعيات الأهلية .

عقد الإجتماع الأول برئاسة إبراهيم السجينى "رئيس جهاز حماية المستهلك" فى 13 ديسمبر 2023. وبحضور 34 جمعية أهلية من مختلف محافظات الجمهورية.

** التعاون الدولي :

1- لجنة حماية المستهلك بجامعة الدول العربية:

اعداد وحضور اجتماعات جامعة الدول العربية لفريق عمل الخبراء المختصين بحماية المستهلك العربي، تحت رئاسة "رئيس الجهاز " والعمل على تنفيذ التوصيات.

2- لجنة حماية المستهلك بالكوميسا:

-المشاركة في الإجتماع الافتراضي للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك مارس 2023.

3-التعاون مع الدول العربية

-تمثيل الجهاز في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في الفترة من 1 الى 13 يونيو 2023.

-حضور اجتماع اللجنة المصرية الأردنية يومي 24-26 يوليو 2023و تشكيل اللجنة الفنية لتفعيل مذكرة التفاهم -الموقعة في مجال حماية المستهلك.

-زيارة الوفد العماني لجهاز حماية المستهلك في أكتوبر 2023.

-تمثيل الجهاز في الاجتماع اللجنة المصرية السعودية.

-حضور الاجتماع السابع لمجموعة الخبراء الحكوميين حول قانون وسياسة المستهلك 2023 بالاونكتاد.

-حضور اجتماعات الشبكة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك ICPEN.

-حضور اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.