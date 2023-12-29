حصاد 2023.. لأول مرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج وطرح وحدات سكنية لهم

كتب محمود راغب

عملت الدولة المصرية على مدار عام كامل على تحقيق العديد من محفزات وخدمات للمصريين فى الخارج خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى ديسمبر 2023، حيث عملت الدولة على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في 2022 ومؤتمر المصريين بالخارج 2023.

قانون السيارات

ولأول مرة وبعد سعي مستمر على مدار شهور، تحقق حلم المصريين بالخارج طالبوا ونادوا به لمدة 20 عاما متواصلة دون جدوى، تمت الموافقة (مرحلة أولى ومرحلة ثانية) على قانون ينص على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، يتم تحديد قيمة الوديعة وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة، وتم تطبيق المبادرة لمدة 6 أشهر، بتيسيرات مهولة، أدت إلى إعادة فتحها مرة ثانية بعد مطالبات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة، سارية حتي الان، وهناك مطالبات أخرى حاليا لفتحها للمرة الثالثة حتى يستفيد منها أكبر عدد من مواطنينا بالخارج.

الإسكان

وفى ملف الاسكان ، تم الاتفاق والتعاون بين وزارتي الهجرة والإسكان، لطرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"(أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم، كما يتم التنسيق لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن دعم الاستثمار العقاري حيث تم بالفعل إقامة عدة معارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الهجرة.