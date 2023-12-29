حصاد 2023.. طريق أبو حاكم وبلبيس منيا القمح أبرز محاور الشرقية المرورية

شهدت محافظة الشرقية ، خلال عام 2023، تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة لشبكات الطرق بقطاع المحافظة، بالإضافة إلى رصف الطرق الجانبية والضيقة ببلاط الإنترلوك، بإجمالى أطوال 62 كم وبتكلفة مالية بلغت 250 مليونا و187 ألف جنيه.

وأبرز أعمال الرصف والتوسعة رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق، وشملت أعمال تغطية وازدواج ورصف بطول 12 كم.

رصف طريق ( ميت أبو علي / طاروط / منيا القمح ) والمنفذ على مرحلتين بطول 3.5 كم وبتكلفة 14 مليون 158 ألف جنيه.

ورصف شارع البحر المردوم بمدينة القنايات بطول 4 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه.

واستكمال مشروعات أعمال رصف طريق بلبيس / منيا القمح بطول 1.5 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ورصف طريق أولاد صقر/ صان الحجر بطول 5كم وبتكلفة 23 مليونا و995 ألف جنيه، ورصف طريق فاقوس/ الغزالي / أم عجرم بطول 2كم وبتكلفة 20 مليون جنيه.

بالإضافة إلى تنفيذ خطة رصف الشوارع الداخلية والإنترلوك فى الزقازيق وبلبيس وأولاد صقر بلغت 7 مشروعات بإجمالى أطوال 10.3 كم وبتكلفة 31 مليونا و650 ألف جنيه.