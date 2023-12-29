حصاد 2023 أوقاف الإسكندرية.. افتتاح 18 مسجدا و125 مقرأه

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نفذت مديرية أوقاف الإسكندرية، طفرة علي مستوي المحافظة من خلال افتتاح مساجد جديدة ومراكز ثقافية دينية ومقارئ للائمة والمواطنين ،وكذلك مقاري للوعظات ،والمشاركة في محو الأمية للمواطنين، وغيرها من المبادرات الاجتماعية خلال عام 2023.





وفي هذا الإطار، أشارالشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، أن مديرية أوقاف الإسكندرية افتتحت 18 مسجدا خلال عام 2023 ، ضمن خطة وزارة الأوقاف ، وكذلك افتتاح 15 فصلا لمحو الأمية بعد 170 دارسا ، وانشاء المركز الثقافي الثاني بمنطقة العجمي ،لتعليم المواد الشرعية وإخراج دعاء وأئمه يحملون الفكر الديني الوسطي .





وأشار الشيخ سلامة عبد الرازق ، أنه تم إنشاء 125 مقرائه علي مستوي محافظة الإسكندرية وإدارتها منها 62 مقرائه للائمه و65 مقرائه للمواطنين ، وافتتاح مركزا لتعليم تلاوة القرآن الكريم بمسجد سيدي المرسي ابو العباس ،وكذلك تنفيذ برنامج ( التلاوة الصحيح ) ، علي مستوي 31 مسجدا بالمحافظة .





وأكدا الشيخ سلامة عبد الرازق ل " اليوم السابع " ، أنه في ظل تقديم الخدمات للواعظات ، تم افتتاح عدد 4 مقارئ للواعظات ، وكذلك افتتاح مركز لإعداد المحفظين ويضم 87 دارسا في الصف الأول وعدد 52 دارسا في الصف الثاني .

وتضم محافظة الاسكندرية نحو 7 آلاف مسجدا وزاوية، علي مستوي جميع مناطق وقري المحافظة من المنتزة وحتي العامرية .



مراكز الائمه باوقاف الإسكندرية



مقارئ القران في الاسكندرية



وكيل أوقاف الإسكندرية مع مراسل اليوم السابع



افتتاح مساجد جديدة في الاسكندرية



إقبال علي المقارئ في الاسكندرية



وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد المقارئ