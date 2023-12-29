حصاد الوزارات.. صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة بـ2023

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة العمل: صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة خلال 2023
وزارة العمل: إنجاز 76% من إجمالى 16 ألف شكوى خلال 2023
الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 57 مليونا و539 ألف خدمة مجانية للمواطنين
وزارة العمل: وفرنا وظائف لـ 553 ألفًا و 170 شابًا بينهم 10 آلاف ذوى همم خلال 2023
مستشفيات جامعة عين شمس تعقد يوما علميا للتمريض و8 محاضرات علمية
وزارة العمل: تسجيل مليون و66 ألفا و873 عاملا غير منتظما بقاعدة البيانات
وزير التعليم العالي يعلن خطة عمل الوزارة لعام 2024
اجتماع للبيئة والتنمية المحلية لمناقشة آليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات
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