حصاد الوزارات.. صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة بـ2023

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة العمل: صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة خلال 2023

وزارة العمل: إنجاز 76% من إجمالى 16 ألف شكوى خلال 2023