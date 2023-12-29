اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة بـ2023

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة بـ2023 وزارة العمل - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة العمل: صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة خلال 2023

وزارة العمل: إنجاز 76% من إجمالى 16 ألف شكوى خلال 2023

الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 57 مليونا و539 ألف خدمة مجانية للمواطنين

وزارة العمل: وفرنا وظائف لـ 553 ألفًا و 170 شابًا بينهم 10 آلاف ذوى همم خلال 2023

مستشفيات جامعة عين شمس تعقد يوما علميا للتمريض و8 محاضرات علمية

 






وزاره الاوقاف

الرى

الزراعه

التعليم العالى

التربيه والتعليم

جامعه عين شمس



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