حتى الحيوانات لم تنجوا.. القصف الإسرائيلى يصيب "كلب" داخل قطاع غزة.. فيديو

كتب آسر أحمد

تواصل إسرائيل عدوانها السافر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وفي مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ظهر من خلاله تضرر "كلب" من الاستهداف الغاشم للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.

💔🇵🇸 Even Palestinian dogs are not safe from ISRAELI TERRORISM. pic.twitter.com/WlP9uT8soe — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 29, 2023

أعلنت الصحة الفلسطينية عن قوات الاحتلال تعتقل مصابا داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرقي قلقيلية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.



تضرر كلب من القصف الاسرائيلي على غزة

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.