اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 12:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

حتى الحيوانات لم تنجوا.. القصف الإسرائيلى يصيب "كلب" داخل قطاع غزة.. فيديو

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 11:12 م
حتى الحيوانات لم تنجوا.. القصف الإسرائيلى يصيب "كلب" داخل قطاع غزة.. فيديو القصف الاسرائيلي يصيب الحيوانات داخل قطاع غزة
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل إسرائيل عدوانها السافر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وفي مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ظهر من خلاله تضرر "كلب" من الاستهداف الغاشم للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

أعلنت الصحة الفلسطينية عن قوات الاحتلال تعتقل مصابا داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرقي قلقيلية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

تضرر كلب من القصف الاسرائيلي على غزة
تضرر كلب من القصف الاسرائيلي على غزة

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







غزة

قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

غزة تباد



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء..21507 شهيدا و55915 جريحا جراء العدوان على غزة.. أمواج عاتية تضرب سواحل كاليفورنيا الأمريكية.. الكويت تطبق "الدوام الجزئى" بديلاً عن العمالة من الخارج.. والإمارات توقف استخدام أكياس البلاستيك

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:01 م

محمود مسلم: مصر تنتظر موافقة كل الأطراف على بلورة مقترح وقف إطلاق النار بغزة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:06 م

إيهود باراك: الجيش الإسرائيلى بعيد عن تحقيق أهداف الحرب فى قطاع غزة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:42 م

ضابط إسرائيلى أرسل تحية من غزة لقاتل عائلة دوابشة فقتلته المقاومة فى بيت لاهيا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:49 م

مسئولة بجامعة إدنبره: حرب غزة الأكثر فتكا بالأطفال والأكثر دموية للصحفيين

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 11:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة