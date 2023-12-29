حبس متهمين بسرقة سيارة فى الشرابية 4 أيام

كتب أحمد حسني

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بسرقة سيارة في منطقة الشرابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين نفذا الواقعة باستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.