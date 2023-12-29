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حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا السبت 30 ديسمبر 2023

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:19 م
حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا السبت 30 ديسمبر 2023 حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا السبت 30 ديسمبر 2023 .
 
ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا السبت طقس معتدل نهاراً  بارد ليلا ، كما تشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق خاصة على الطرق القريبة من نهر النيل والمسطحات المائية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت  : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 14، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 14.
 
 






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