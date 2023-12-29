اليوم السابع
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جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية فى 24 ساعة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:12 م
جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية فى 24 ساعة رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
 
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (3) قضايا.
 
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية والمخدرة: ضبط (3) قضايا.
 
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2264) مخالفة مرورية متنوعة.  
 
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (42) قضية.
 
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (283) حكم قضائى متنوع.
 
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.
 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.






الأجهزة الأمنية

حملات أمنية

أمن المنافذ

الاجراءات الجمركية

جرائم التهريب




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