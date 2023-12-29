جامعة المنوفية تعتمد شروط الأمن والسلامة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات

المنوفية - محمد فتحى

اعتمدت جامعة المنوفية شروط الأمن والسلامة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وجرى تعميمها على كل الوحدات والكليات التابعة للجامعة، وتخصيص، فريق وحدة إدارة الكوارث والأزمات جامعة المنوفية للمرور على الكليات والتأكد من تفعيلها.

وفي هذا الشأن نظمت الوحد زيارة إلي كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف لمراقبة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية وفق معايير الوحدة التي تم اعتمادها وتعميمها على كل وحدات وكليات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور فريد وجدي مدير الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة محمد أبو عدس المسؤول الإداري بوحدة الأزمات والكوارث بقطاع خدمة المجتمع بالجامعة وأعضاء الإدارة الهندسية وإدارة الصيانة بالجامعة.

وشملت الزيارة المرور علي إجراءات الأمن والسلامه المهنية بمنشآت ومدرجات ومعامل الكلية للتأكد من استعدادات الكلية لمواجهة كل المخاطر المحتملة وفق الدليل الإرشادي الخاص بوحدة الأزمات والكوارث وقياس قدرة الكلية علي التعامل معها في حالات الخطر بالإضافة إلي توافر كل وسائل الحماية المدنية متمثلة في خطوط الإطفاء وتوافر طفايات الحريق بكل المدرجات والمعامل والأدوار ومسالك الهروب في حالات الخطر .

وأوضح الدكتور فريد وجدي مدير الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة على ضرورة الوعي بقيمة وأهمية التصدي لكل المخاطر المحتملة للأزمات والكوارث، والوعي بتبعاتها ومخاطرها واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتي تولي لها الوحدة كل العناية والاهتمام وتعقد الكثير من الندوات وورش العمل واللقاءات طوال العام وذلك ضمن خطة الوحدة السنوية لنشر هذه الثقافة التوعية بها .

وأكد الدكتور فريد وجدي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة متعاقبة من الزيارات الميدانية في إطار الحفاظ علي الممتلكات والمنشآت الجامعية التعليمية والإدارية وما تمثله من قيمة هامة ذات إسهامات بارزة ومتميزة ضمن منظومة التعليم الجامعي بمصر يجب الحفاظ عليها وحمايتها.