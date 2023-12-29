تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة شارعى الجيش وقناة السويس بالمنصورة.. صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تنفيذ اعمال صيانة ورفع كفاءة شارعى الجيش وقناة السويس بالمنصورة، باشراف المهندس الزناتى عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وتتم اعمال الصيانة ورفع الكفاءة من خلال محطة الخلطة الاسفلتية التابعة لمديرية الطرق وذلك عملا على راحة المواطنين تيسيرا للحركة المرورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة وقطاعات المرافق.

وأوضح مدير مديرية الطرق بالدقهلية، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع الكفاءة والصيانة للشوارع المذكورة ففى شارع الجيش تتم الأعمال بالحارة للمتجه من سندوب للمحافظة وهى المسافة من النساجون الشرقيون ومسجد النصر حتى ميدان أم كلثوم وعن صيانة شارع قناة السويس، فإن الأعمال تتم من امام كفر البدماص وذلك بعد الانتهاء من خطوط الصرف الصحى.

وأكد "مختار"، أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات من خلال الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، فى كافة القطاعات الخدمية التى تخدم المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.