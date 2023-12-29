تمركز المعدات في المناطق الحيوية ضمن خطة بنى سويف لموسم الأمطار

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، يرافقه فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية، اليوم بجولة تفقدية بمركز ومدينة بني سويف، تابع خلالها نقاط تمركز وانتشار سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية،في المناطق والأماكن الحيوية ، التي من المحتمل أن تشهد تجمعات للمياه حال سقوط أمطار ، وذلك على للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والسيارات لسحب وشفط أي تراكمات للمياه وتصريفها ،لتحقيق السيولة المرورية والتعامل الفوري معها.

جاء ذلك في ضوء تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، بمتابعة الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لفصل الشتاء ، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار ،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث والمواقف الطارئة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ"الدكتور محمد هاني غنيم" لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي فروع شركة المياه بالمراكز والمدن ، بإعداد وتنفيذ خطة لأماكن انتشار و توزيع المعدات والسيارات في المناطق والبؤر التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية على مستوى مدن المحافظة ، منوها عن تكليفات المحافظ لمسؤولى الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة .