تضامن الأقصر تسلم معدات مشروعات ووحدات إنتاجية لـ145 من مستفيدى تكافل وكرامة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات إحتفالية لتسليم مشروعات دعم وتمكين مستفيدى برنامج تكافل وكرامة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبإشراف مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية التابعة للتضامن، وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع البنك الدولى.

وتم تنظيم الاحتفالية تحت شعار الانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادي، وتنفيذاً لمشروع "إبدأ من جديد" والذى تنفذه المؤسسة في إطار تطبيق رؤية مصر بشأن تمكين مستفيدى برنامجي تكافل وكرامة وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر وإجراءات الشمول المالي، حيث يهدف المشروع الوصول لعدد (1800 أسرة بمحافظة الأقصر) من مستفيدى برنامجي تكافل وكرامة، وبالتركيز على الفئة العمرية من 19 وحتى 55 سنة، حيث يتم تدريبهم فنياً ومهارياً على مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات.

وخلال الفعالية قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتسليم أصول ومعدات المشروعات والوحدات الإنتاجية لعدد 145 مشروع فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والخياطة، وورش صيانة التكييف والتبريد من المستفيدات والمستفيدين من خدمات المشروع، وذلك بغرض تشجيع الإنتاج وتشغيل مشروعات إنتاج منتجات الملابس الجاهزة والحقائب والأزياء والمفروشات والمشروعات الخدمية ورش صيانة التكييف والتبريد، حيث يتم تقديم منحة تمويلية في صورة أصول ومعدات لكل مستفيدة ومستفيد منحة مجانية.

ومن جانبه أكد محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إنه تم تسليم أدوات الإنتاج ونقل الأصول لمشروعات الخاصة لعدد 145 من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وأكد على أن خطة وزارة التضامن الإجتماعى هى دعم منسوبي برنامج تكافل وكرامة اقتصادياً واجتماعياً، موضحاً أن مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة يتم تدريبهم فنياً ومهارياً على مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات قبل مرحلة إستلام المشروعات.

كما أكد كمال فؤاد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن بالأقصر، على اهتمام وزارة التضامن الإجتماعى بدعم وتمكين مستفيدي برنامج تكافل وكرامة اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى بشكل عام، حيث إن المؤسسة تهدف لتمكين جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب من أجل تنمية شاملة مستدامة، وتسعى للمساهمة فى القضاء على الفجوات المجتمعية التى تؤثر بالسلب على نمو المجتمع وتطوره.

ومن الجدير بالذكر إنه تم سابقاً نقل أصول مشروعات لعدد 671 أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة بمركز الطود وإسنا وأرمنت والبياضية، وهى عبارة عن مشروع تربية وتسمين أغنام مشروعات تجارية بقالة وعطارة وحلوانى ومكتبات وكوافير وقوارب صيد ورش صيانة التكييف والتبريد، وإنتاج الملابس الجاهزة ومشروعات تربية الدواجن لإنتاج البيض بتمويل يصل إلى 12 مليون جنيه مقدمة من وزارة التضامن الإجتماعى وبرنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.



تسليم مشروعات ووحدات إنتاجية لـ145 من مستفيدى تكافل وكرامة بإسنا



تضامن الأقصر تسلم معدات مشروعات ووحدات إنتاجية لـ145



جانب من حضور فعاليات تسليم المعدات والمشروعات



جانب من فعاليات الاحتفالية لدعم أهالى إسنا



شكر من الأهالى لقيادات التضامن على الدعم الكبير



شهادات اجتياز التدريب للحصول على المشروعات



فرحة تسليم المعدات والمشروعات بإسنا



فرحة تسليم معدات مشروعات ووحدات إنتاجية لـ145 من مستفيدى تكافل وكرامة



مشروعات ووحدات إنتاجية لـ145 من مستفيدى تكافل وكرامة بإسنا



مشروعات ووحدات إنتاجية لـ145 من مستفيدى تكافل وكرامة