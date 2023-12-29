تحرير 18 محضرا وإنذارات للمنشآت المخالفة في العامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية ثان، غرب الإسكندرية ، حملة موسعة، بقيادة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان ،للتفتيش على المنشآت الصناعية والمحال العامة والصيدليات بنطاق الحي، وأسفرت عن تحرير 18 محضر وإنذارات للمخالفين .

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، بحملة مكثفة، للتصدى لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمناطق الطريق الصحراوي، والسفن، والكابلات .

وأسفرت الحملة، 3 إنذارات من قبل إدارة شئون البيئة ، وعدد 4 محاضر من قبل السلامة والصحة المهنية ، وعدد 4 انذرات من إدارة رخص المحلات ، وعدد 9 محاضر لمراقبة الصحة، وعدد 5 محاضر تموين، وعدد 9 انذرات لمكتب العمل، وكذلك تم التحفظ علي 40 حالة إشغال طريق متنوع ، وإجمالي غرامات فورية 18 ألف جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .