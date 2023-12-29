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بدء اجتماع مجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي فى الضفة الغربية المحتلة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:11 م
بدء اجتماع مجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي فى الضفة الغربية المحتلة مجلس الأمن
كتب محمد شرقاوى

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بدأت جلسة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي فى الضفة الغربية المحتلة، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ84، عبر شن عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية والقصف المدفعي وارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وفي ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة الذي قارب من الشهر الثالث، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق، من أن أكثر من 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا، مُطالبًا بضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والحيوية بشكل عاجل.

 







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