باكستان تمنع احتفالات رأس السنة تضامناً مع غزة

وكالات

حظرت باكستان احتفالات رأس السنة تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، على ما أعلنت الحكومة، داعية المواطنين إلى الالتزام بمظاهر "بسيطة".

وفي رسالة متلفزة إلى الأمة قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكار إن بسبب الوضع في قطاع غزة فإن الحكومة "حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة".

وقال كاكار إن "الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعر بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، خاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة والضفة الغربية".