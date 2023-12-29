اليوم السابع
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انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:00 ص
انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( القليوبية – الوادي الجديد – البحر الأحمر – البحيرة - دمياط ) اليوم الجمعة : (16 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (29/ 12/ 2023م)، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام ) "، وذلك على النحو التالي:
أولاً : مديرية أوقاف القليوبية ( الخانكة ) وبيانها كالتالي :
القوافل
القوافل

 

القوافل 1
القوافل 1

 

 







قوافل دعوية

وزارة الاوقاف

وزاره الاوقاف

الاوقاف




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