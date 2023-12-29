اليوم السابع: 84 يوما على الحرب.. الاحتلال يوسع عملياته شمال وجنوب غزة

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 84 يوما على الحرب.. الاحتلال يوسع عملياته فى شمال وجنوب غزة.. استشهاد 187 فلسطينيا وإصابة 56 ألف آخرين خلال 24 ساعة.. 72.4 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام

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