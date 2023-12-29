النيابة تطلب التقرير الطبى فى وفاة شخص حقنه عامل صيدلية بحقنة طبية خطأ بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير الطب الشرعى، في واقعة وفاة شخص نتيجة حقنه بحقنة طبية بالخطأ على يد مساعد صيدلي في منطقة عين شمس، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

البداية كانت بوصول أحد الأشخاص إلى إحدى المستشفيات في حالة غيبوبة تامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة اسعافه، تم اخطار النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيقات، وتبين أن المتوفى تم حقنه بحقنة طبية عن طريق الخطأ على يد مساعد صيدلى بمنطقة عين شمس، بعد قيامه بالذهاب إلى الصيدلية وطلب مساعدة طبية له بسبب اصابته بحالة برد شديد، قام على اثرها عامل في الصيدلية بحقن الضحية بحقنة طبية خاطئة، فقد حياته على أثرها.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم، وحبسه على ذمة التحقيق، وإعداد تقرير طبى مفصل عن سبب الوفاة الحقيقى.