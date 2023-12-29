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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:52 م
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن صافرات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي. 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







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