اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الموريتانى يضع حجر أساس مشروع تغطية المناطق الحدودية الجنوبية بخدمات الاتصال

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:00 ص
الرئيس الموريتانى يضع حجر أساس مشروع تغطية المناطق الحدودية الجنوبية بخدمات الاتصال الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، الخميس، حجر الأساس لمشروع تغطية المناطق الحدودية الجنوبية بخدمات الاتصال، والذي تبلغ تكاليفه ما يناهز السبعة مليارات أوقية.
 
وقال وزير التحول الرقمى الموريتانى محمد عبد الله لولى إن هذا المشروع يهدف إلى تزويد المناطق الجنوبية بشبكات اتصال إلكترونية حديثة مع تقوية الشبكة الموجودة في المحافظات بخط يبلغ 1600 كيلو متر.
 
وأضاف أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل كامل من صندوق النفاذ الشامل للخدمات وشركة هواوى العالمية، وبمراقبة ومتابعة سلطة التنظيم، وبإشراف من إدارة البنى التحتية لإدارة التحول الرقمى بوزارة التحول الرقمى.






موريتانيا

اخبار موريتانيا

محمد ولد الشيخ الغزوانى

محمد عبد الله لولى

التحول الرقمى

هواوى




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