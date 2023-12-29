اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الموريتانى يصدر قرارات جمهورية بتعيين بعض كبار ضباط القوات المسلحة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 12:04 ص
الرئيس الموريتانى يصدر قرارات جمهورية بتعيين بعض كبار ضباط القوات المسلحة محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية، اصدر قرارات جمهورية بتعيين بعض كبار ضباط القوات المسلحة فى مناصب عليا.

وأكدت الرئاسة أنه بموجب مرسوم رئاسى، تم تعيين اللواء محمد ولد لحريطانى قائدا لأركان الحرس الوطني، والعقيد أحمد ولد تاشفين، قائدا مساعدا لأركان الحرس الوطني، والفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، مديرا عاما للأمن الوطن، واللواء آب ولد بابتي، قائدا لكلية الدفاع.


وتأتى هذه المراسيم بعد تقاعد بعض كبار الضباط فى القوات المسلحة.

 

 







محمد ولد الشيخ الغزوانى

موريتانيا

الجيش الموريتانى



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