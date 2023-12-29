اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 09:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس التونسى يؤكد عمق العلاقات التى تربط بين بلاده ونيجيريا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 08:11 م
الرئيس التونسى يؤكد عمق العلاقات التى تربط بين بلاده ونيجيريا قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين بلاده ونيجيريا والتعاون القائمة بين البلدين

ودعا الرئيس سعيد، خلال لقائه مع سفيرة نيجيريا لدى بلاده أسير الوتى، بمناسبة انتهاء عملها، اليوم /الجمعة/، إلى تكثيف المزيد من الجهود المشتركة من أجل تقوية هذه الروابط وتنويعها.


بدورها، أعربت السفيرة النيجيرية عن عميق شكرها وبالغ امتنانها للرئيس التونسى ولكل السلطات التونسية على ما حظيت به طوال فترة عملها من دعم، معربة -فى هذا السياق- عن حرص نيجيريا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيّما فى المجالات الاقتصادية والتجارية.

 

 







قيس سعيد

تونس

نيجيريا




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