الرئيس التونسى: فلسطين ستتحرر كلها وسيقيم الشعب على أرضه

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قال الرئيس التونسى قيس سعيد إنه على يقين من أن فلسطين ستتحرر كلها، وسيقيم الشعب الفلسطيني على أرضه، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأضاف سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء التونسي-: "إننا على يقين من أن المجتمع الإنساني بدأ يتقدم شيئًا فشيئًا عن المجتمع الدولي التقليدي، وسيستمر العالم كله في قادم العقود في هذا الاتجاه، وستتغير الكثير من المفاهيم".

واعتبر سعيد أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين في كل دول العالم وفي العواصم الغربية بالذات بمئات الآلاف تشير بالبنان إلى أن العالم بدأ يدخل مرحلة جديدة في تاريخه، وستنتصر القيم الإنسانية النبيلة على السياسات التي أدت إلى المآسي وإلى المجاعات وإلى الحروب.

وتابع سعيد، مخاطبًا التونسيين: "ستبقى عزة الوطن حاضرة دائمًا في عقولنا وفي وجداننا وفي كل خطوة نخطوها وفي كل عمل نسعى إلى تحقيقه، وبعقول أبناء هذا الوطن العزيز، سنصل إلى تحقيق آمالنا وأحلامنا وأمانينا".