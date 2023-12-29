اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى: فلسطين ستتحرر كلها وسيقيم الشعب على أرضه

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:00 ص
الرئيس التونسى: فلسطين ستتحرر كلها وسيقيم الشعب على أرضه الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس التونسى قيس سعيد إنه على يقين من أن فلسطين ستتحرر كلها، وسيقيم الشعب الفلسطيني على أرضه، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
 
وأضاف سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء التونسي-: "إننا على يقين من أن المجتمع الإنساني بدأ يتقدم شيئًا فشيئًا عن المجتمع الدولي التقليدي، وسيستمر العالم كله في قادم العقود في هذا الاتجاه، وستتغير الكثير من المفاهيم".
 
واعتبر سعيد أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين في كل دول العالم وفي العواصم الغربية بالذات بمئات الآلاف تشير بالبنان إلى أن العالم بدأ يدخل مرحلة جديدة في تاريخه، وستنتصر القيم الإنسانية النبيلة على السياسات التي أدت إلى المآسي وإلى المجاعات وإلى الحروب.
 
وتابع سعيد، مخاطبًا التونسيين: "ستبقى عزة الوطن حاضرة دائمًا في عقولنا وفي وجداننا وفي كل خطوة نخطوها وفي كل عمل نسعى إلى تحقيقه، وبعقول أبناء هذا الوطن العزيز، سنصل إلى تحقيق آمالنا وأحلامنا وأمانينا".






قيس سعيد

تونس

اخبار تونس

فلسطين

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة