الرئيس الأوكرانى يتعهد بالرد على الهجمات الروسية الأخيرة

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تعهد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم /الجمعة/ بالرد على الهجمات الجوية الروسية الأخيرة التى استهدفت العديد من المدن الأوكرانية.

وكتب زيلينسكى - فى منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعى نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - "سنرد بالتأكيد على الهجمات الروسية.. وسنواصل القتال من أجل أمن بلادنا بأكملها وكل مدينة وكل مواطن".



وأشار إلى أن جناحا للولادة ومدارس ومنازل كانت من بين المبانى التى تعرضت للقصف فى الهجمات الجوية الروسية الأخيرة.. موضحا أن روسيا استخدمت تقريبا كافة أنواع الأسلحة فى ترسانتها، بما فى ذلك صواريخ "كينجال" الباليستية ومنظومة الدفاع الجوى "إس-300" وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم المساعدة.



وأعرب زيلينسكى عن تعازيه لعائلات القتلى جراء الهجمات الأخيرة.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



ميدانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 11 آخرون؛ إثر هجوم جوى تم شنه على المدينة.



وأضاف سينيهوبوف أن "ثلاثة رجال قتلوا نتيجة للهجمات الصاروخية الروسية، وكانوا موظفين فى مؤسسة مدنية وأصيب 11 شخصاً".



وتابع أن رجال الإنقاذ فى خدمة الطوارئ الحكومية والعاملين الطبيين فى حالات الطوارئ وضباط إنفاذ القانون يعملون على الفور لمعرفة تداعيات الهجوم الروسي.