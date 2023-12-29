الدفاع الروسية: نفذنا 50 ضربة بأسلحة عالية الدقة على منشآت عسكرية أوكرانية

كتب محمد شعلان

أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذها 50 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية الأوكرانية، وتصديهم لـ13 هجمة أوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائرها بلغت نحو 1205 عسكريين خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، باستسلام 43 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع 22 منهم على محور كوبيانسك، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضافت الدفاع الروسية أن نحو 265 عسكريا خسائر الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك خلال أسبوع، وإحباط محاولات نقل مخربين إلى الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبرو في خيرسون وخسائر كييف بلغت نحو 390 عسكريا و17 زورقا حربيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني على محور دونيتسك بلغت نحو 1675 عسكريا وتم إسقاط 10 مقاتلات ومروحيتين أوكرانيتين خلال الأسبوع الماضي.