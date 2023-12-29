الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان غزة

كتب محمد شعلان

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة أولا والاحتلال يواصل إجراءاته الأحادية غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المطلوب جرأة دولية في التعامل مع إسرائيل ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، وذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.