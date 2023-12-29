وأضاف الجيش الأوكراني، أن الهجوم الصاروخي الروسي استهدف منشآت عسكرية وبنى تحتية هامة في كييف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا، أطلقت نحو 110 صواريخ، في واحد من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها.



وأفاد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني سيرهي ملنيك، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الروسي هاجم الإقليم بصواريخ (Kh-22) وأطلق النار على المدينة بصواريخ (S-300).