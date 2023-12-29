التحقيقات: لص حقائب السيدات فى دمياط مسجل خطر ويسرق بأسلوب الخطف

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في دمياط ، تفيد قيامه بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف وأكد ارتكابه وقائع سابقة بذات الأسلوب عن طريق استخدام دراجة نارية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم سرق هاتف محمول وحقيبة يد من إحدى السيدات حال تواجدها بمدينة رأس البر ، لافتا إلى أنه ظل يتبعها حتى دخلت شارع هادئ من حركة المارة، فتحركت باتجاهها وخطفت حقيبة يدها وهربت.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.