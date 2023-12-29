اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإمارات تدعو لاجتماع عاجل بمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:00 ص
الإمارات تدعو لاجتماع عاجل بمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية مجلس الأمن - أرشيفية
وكالات

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دعت الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الجمعة بشأن الوضع المتصاعد سريعا في الضفة الغربية وتأثيره على حل الدولتين.

وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن في حسابها عبر منصة "إكس"، "إن عنف المستوطنين المتطرفين والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".







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