الأوقاف تفتتح اليوم 21 بيتا من بيوت الله منها 15 مسجدا جديدا و6 صيانة

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 21 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(101) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه.